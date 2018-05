RIETI - Tempo di stage per il Real Rieti che giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno dalle 18.30, al PalaMalfatti, riserverà a tutti coloro che sono nati tra il 1999 ed il 2003 la possibilità di approcciarsi al mondo del calcio a 5 e magari seguire le orme del reatino Matteo Esposito, classe '94, che ha avuto spazio in prima squadra, anche nei playoff, durante la stagione appena conclusasi. Sotto la supervisione di mister Marco Abati, neo tecnico dell’Under 19 e della Juniores, verrano selezionati i giovani che entreranno a far parte della rosa amarantocelste nella prossima stagione.



In questi due giorni tutti i ragazzi interessati potranno partecipare alle selezioni gratuitamente e confrontarsi con il mondo del futsal.Il Real ricorda inoltre che il kit di allenamento verrà messo a disposizione dalla società, e che tutti gli atleti che prenderanno parte alle selezioni dovranno munirsi di scarpe con suola liscia. Tutti gli atleti minorenni dovranno invece essere accompagnati almeno da un genitore.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA