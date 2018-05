di Mattia Esposito

RIETI - La settimana più importante della stagione, quella che, a due anni di distanza potrebbe riconsegnare al Real Rieti la finale scudetto. L’avversario però è di quelli tostissimi, perché l’Acqua&Sapone Unigross è squadra costruita per primeggiare, forse più di qualunque altra in questo campionato. Stasera alle 20.45, in diretta su Fox Sprts (piattaforma Sky), andrà in scena il primo atto di una semifinale che comunque sarà equilibrata, perché il Real visto contro il Kaos ha dimostrato di essere in grande condizione psicofisica.



Difficile, analizzandone la rosa, trovare punti deboli all’Acqua&Sapone, forte e completa in ogni reparto e con rotazioni lunghe. Da Mammarella a capitan Murilo e Garbiel Lima, passando per Bertoni, Lukaian, De Oliveira, fino ad arrivare a Jonas, capocannoniere dei playoff insieme a Douglas Nicolodi. Sarà proprio questo il duello a distanza ad infiammare ancora di più una semifinale da brividi, con gli abruzzesi che partono con i favori del pronostico (visto anche il vantaggio del fattore campo), ma che dovranno sudare le classiche sette camicie, forse anche otto, per avere la meglio di un Real che viaggia con le vele spinte da un grande entusiasmo.



Entusiasmo sì, non solo tra gli interpreti in campo, ma anche e soprattutto tra i tifosi, che hanno letteralmente polverizzato i circa 110 tagliandi messi a disposizione nel settore ospiti. Oltre ai circa cinquanta che viaggeranno con il pullman messo a disposizione dalla società, almeno altrettanti seguiranno la squadra con mezzi propri, un dato che, considerando il giorno lavorativo e la diretta televisiva, non è affatto trascurabile. Limitare la qualità dell’Acqua&Sapone e soprattutto cercare di chiudere l’appoggio sui pivot: potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura tattica della partita, anche perché le due squadre arrivano al match al completo, con il Real che quasi certamente recupererà anche Betao.



«L’Acqua&Sapone è una squadra fortissima, con grande onestà dico che se si esprimono al cento per cento abbiamo poche possibilità, ma se rimangono anche di poco sotto al massimo il Real Rieti sa fare male. Non partiamo di certo battuti, andiamo a giocarci le nostre possibilità». Possiamo riassumere cosi le parole del patron Roberto Pietropaoli, che come tanti sogna e spera di rivedere il Real a giocarsi lo scudetto, anche se la strada e ancora lunga e anche se dovrà farlo ancora lontano da casa sua.



LE INDICAZIONI PER I BIGLIETTI

Ieri il club amarantoceleste ha diffuso un comunicato stampa con le indicazioni per parcheggio e ritiro biglietti. Tutti i tifosi reatini infatti dovranno parcheggiare in un’area riservata all’esterno del palasport, sarà poi cura di un dirigente del Real e di uno steward consegnare ai tifosi stessi i biglietti gratuiti per l’ingresso al PalaSantaFilomena. Fischio di inizio alle 20.45.



COSI' IN CAMPO

Acqua&Sapone : Mammarella, Lima, Murilo, Coco Wellinghton, Bertoni, Sergio, Bordignon, Lukaian, Bocao, Jonas, Casassa, De Oliveira All. Tino Perez

Real Rieti : Garcia Pereira, Romano, Joaozinho, Corsini, Rafinha, Esposito, Nicolodi, Schininà, Paulinho, Caetano, Betao, Lupinella. All. Bellarte

Arbitri : Burattoni (Lugo di Romagna), Scarpelli (Padova), Tupone (Lanciano)



L’ALTRA SEMIFINALE

Luparense – Came Dosson (stasera, ore 20.30)

Luned├Č 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



