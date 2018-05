di Mattia Esposito

RIETI - Una notizia che potrebbe infiammare i tifosi del Real Rieti: Douglas Nicolodi è a un passo dal rinnovo con la maglia del Real Rieti. La notizia è di quelle che fanno il pieno di entusiasmo nella piazza, per un giocatore che ha letteralmente fatto innamorare i tifosi. Nessuna ufficialità ancora, ma dopo un incontro con la società l’accordo sembra davvero vicinissimo. Dopo i rinnovi di Paulinho, Rafinha e Joaozinho sta per arrivare anche quello di Douglas Nicolodi dunque, colpi che uniti al sempre più probabile ritorno di Chimanguinho ci consegnano un Real stellare anche per la prossima stagione. Nicolodi ha lasciato il segno con oltre 30 gol in stagione e giocate che lo rendono sicuramente un top player, uno di quei colpi che cambia volto ad una squadra e ad una stagione. Mercato a parte però, la testa è fissa sull’obiettivo Acqua&Sapone, perché quella che sta per arrivare è decisamente la settimana più importante della dell’anno. Il Real vuole prendersi la finale scudetto, i tifosi sognano e si preparano ad invadere Chieti. Di certo ultimamente le buone notizie non mancano, per la Rieti del futsal che vuole continuare a sognare.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA