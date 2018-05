di Mattia Esposito

RIETI - Ultima in casa della stagione per gli Allievi del Real, unica squadra ancora impegnata nel suo campionato. Gli amarantocelesti hanno pareggiato 3-3 contro il Città Di Zagarolo, in una partita che ha evidenziato tutti i pregi ed i difetti di una squadra capace di produrre tanto in termini offensivi, ma che paga a caro prezzo alcune disattenzioni. Una gestione non ottimale della gara e le tante occasioni fallite sono state, come detto, una costante nelle ultime giornate, nelle quali i giovani amarantocelesti avrebbero potuto strappare qualche punto in più e chiudere in maniera ancor più positiva la stagione. Ora nell’ultima di campionato sarà sfida alla Lazio, per provare a chiudere il campionato con un altro risultato positivo.



GIRONE D, XXV GIORNATA



Real Rieti – Città Di Zagarolo 3-3

3 Grifoni



CLASSIFICA

Cortina 67

Divino Amore 65

Sporting Eur 52

Progetto Futsal 49

Tor Sapienza 47

Vega 44

SS Lazio 34

Villa York 30

Città Di Zagarolo 26

Brillante Torrino 21

Real Rieti 20

Tc Parioli 19

Polisportiva De Rossi 15

Collefiorito 7

9 Maggio 2018



