RIETI - Vietato portare la serie a gara 3. Il Real Rieti ha una occasione troppo ghiotta per chiudere i conti ed andarsi a giocare la semifinale scudetto, la seconda della sua storia, la seconda negli ultimi tre anni. Questa sera alle 20.30 arriva al PalaMalfatti il Kaos Reggio Emilia per gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto.



Dopo l’1-2 dell’andata gli amarantocelesti partono con un vantaggio importante, perché per passare il turno basterebbe anche un pareggio. Il futsal è tanto magico quanto imprevedibile, si sa, ed il Kaos ha già dimostrato in questa stagione di essere una squadra ricca di soluzioni e di talento offensivo.



Gli emiliani sono costretti quindi a vincere, ma dovranno farlo nella bolgia di un PalaMalfatti tutto esaurito, un palasport pronto a dare il suo importante contributo e spingere il Real verso un’altra grande impresa. Juanlu deve ancora rinunciare a Dian Luka, mentre potrà contare sul rientro di Fusari, squalificato in gara 1. L’altra novità di formazione per gli emiliani dovrebbe essere il turno di riposo per Vinicius con il ritorno tra i dodici di Dudù Costa, escluso nella prima gara.



Anche il Real però dovrà fare i conti con una assenza, quella di Betao, che ha rimediato un piccolo infortunio e tornerà disponibile in caso di eventuale semifinale. Come già detto il regolamento prevede che con un pareggio ed una vittoria il Real andrebbe dritto in semifinale, mentre con una vittoria del Kaos (con qualsiasi punteggio) si andrebbe a gara 3 da giocare al PalaBigi, cosi come avvenuto tra Came Dosson e Napoli, che hanno impattato sia gara 1 che gara 2 con il risultato di 3-3.



Notizia di ieri è che i biglietti disponibili per la partita sono terminati nel giro di poche ore, con Pietropaoli rammaricato per non aver dato a più persone la possibilità di assistere al match: «Continuano ad arrivare richieste anche a me personalmente, e purtroppo non riesco ad accontentare tutti. Immaginavo potesse venirsi a creare questa situazione ed a distanza di due anni torno a dire che bisogna continuare a lavorare per studiare soluzioni alternative».



Tutti coloro che non potranno seguire la gara direttamente al PalaMalfatti potranno farlo tramite la diretta integrale trasmessa su Npc Tv a partire dalle ore 20 (e su Real Rieti Channel). Il futsal reatino è tornato a respirare ancora il profumo di serate magiche, ironia del destino praticamente a due anni di distanza da quel gol di Xuxa Zanchetta contro il Montesilvano, che rappresenta, ancora oggi, uno dei ricordi più belli, emozionanti e nitidi, impressi nella memoria dei tifosi. Fischio di inizio alle 20.30.



COSI' IN CAMPO

Real Rieti : Garcia Pereira, Corsini, Esposito, Schininà, Joaozinho, Nicolodi, Caetano, Rafinha, Romano, Paulinho, De Michelis, Lupinella. All. Bellarte

Kaos Reggio Emilia : Molitierno, Avellino, Dudu Costa, Tuli, Garrido, Mello, Fusari, Pulvirenti, Kaka, Fits, Zanotto, Timm. All. Juanlu Alonso

Arbitri : Parente di Como, Schiripa di Reggio Calabria e Asaro di Roma2



LE ALTRE PARTITE

Lollo Caffè Napoli – Came Dosson 3-3 (gara 1 3-3)

Italservice Pesaro – Acqua&Sapone Unigross (gara 1 2-5)

Axed Latina – Luparense (gara 1 4-5)





