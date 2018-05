di Jacopo Persico

RIETI - E’ stato il colpo da novanta dell’estate amarantoceleste. Ha chiuso la regular season con 24 reti, miglior marcatore del Real Rieti e terzo nella classifica cannonieri della serie A. Per questo alla vigilia dei quaranta minuti del PalaBigi il nome di Douglas Nicolodi era il più in voga in casa amarantoceleste. L’uomo chiamato a fare, anzi, a continuare a fare la differenza a suon di gol e di giocate sopraffine. Il folletto di Mormaço ha risposto presente: doppietta che ha deciso gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto e una prestazione da giocatore di una spanna superiore rispetto agli altri.



«E’ stato un match combattuto come lo sono tutte le gare dei playoff dove ho appezzato moltissimo la compattezza della squadra», dichiara Nicolodi. Si sente l’uomo in più del Real? «Assolutamente no. Sono riuscito a contribuire al successo con i due gol, ma per il resto sono come gli altri compagni: combattiamo insieme». E adesso testa a gara 2. «Serviranno compattezza, dedizione mentale e fisica perché sarà sportivamente parlando una battaglia - prosegue il laterale italobrasiliano - Se metteremo tutto quello che abbiamo sul parquet possiamo farcela. Avremo bisogno anche del sostegno e del calore del pubblico. La loro presenza al PalaMalfatti è fondamentale perché solo lottando fianco a fianco potremo raggiungere grandi traguardi». L’appuntamento per un’altra impresa a tinte amarantocelesti è fissato per domani sera alle 20.30 sul parquet del PalaMalfatti dove il Real tenterà di chiudere la serie e volare alla semifinale tricolore. E Douglas Nicolodi è pronto ancora una volta a rispondere presente.



INFO BIGLIETTI

Oggi, come comunicato dal club reatino, sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi disponibili per gara 2 onde evitare l’indisponibilità per il giorno stesso della partita. Sarà possibile procedere all’acquisto del biglietto presso la segreteria del PalaMalfatti la quale resterà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

