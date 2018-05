di Mattia Esposito

RIETI - Il momento della stagione in cui ci si gioca tutto. Il momento in cui le carte si rimescolano, quello in cui tutto viene deciso dai dettagli e dalla capacità di saper restare sempre in partita, sbagliando il meno possibile. Questa sera alle 20.30 iniziano i playoff scudetto del Real Rieti che affronterà il Kaos Reggio Emilia al PalaBigi per gara 1.



Torna la post season a due anni di distanza dall’ultima volta, con il Real che vuole riprovare a sognare, anche se ovviamente non sarà facile. Il Kaos ha dimostrato di essere squadra forte, quadrata, fisica e completa, capace di conquistare con numeri impressionanti la Coppa Della Divisione proprio davanti ai suoi tifosi.



Sarà proprio questo uno degli aspetti da temere della squadra di Juanlu, che ora viaggia con le vele spinte da un grande entusiasmo. Gli emiliani però si avvicinano a questa gara non solo con buone notizie, perché proprio in Coppa Della Divisione è arrivato l’infortunio a Dian Luka, che probabilmente sarà out fino al termine della stagione. Questa sera sarà indisponibile per squalifica anche Fusari, che tornerà per gara 2 al PalaMalfatti.



Fronte Real invece non ci sono novità particolari, visto che Bellarte potrà contare sulla rosa al completo, con i rientri di Caetano, Joaozinho e Corsini, out nel pareggio per 4-4 contro la Feldi Eboli: «Affrontiamo un avversario molto forte – spiega il patron Roberto Pietropaoli - e per avere la meglio servirà un Real concentrato e tosto per tutti i quaranta minuti, non possiamo permetterci di regalare nulla».



Vietate distrazioni, perché nei playoff scudetto ogni giocata ed ogni errore hanno una valenza differente, perché per battere il Kaos il Real dovrà essere quasi perfetto. C’è il giusto quoziente di entusiasmo, e un risultato positivo stasera (pareggio o vittoria), potrebbe rendere decisiva la sfida di domenica al PalaMalfatti, che si preannuncia davvero infuocata.



IL REGOLAMENTO

Il regolamento dei playoff scudetto ha subito quest’anno una significativa variazione. Fino allo scorso anno gara 1 si giocava sul campo della peggio piazzata in classifica, mentre da questa stagione accade il contrario: gara 1 ed eventuale gara 3 sul campo della meglio posizionata in classifica. Quarti e semifinali si giocano al meglio delle tre gare, nelle quali però non conta la differenza reti ma solamente i punti fatti. Con una vittoria o un pareggio per parte si va a gara 3, se ci fosse parità anche in gara 3 avanzerebbe la squadra meglio posizionata in classifica. Solo la finale si gioca invece al meglio delle cinque gare, e solo in finale, in caso di parità nei regolamentari, si procede ai calci di rigore.



COSI' IN CAMPO

Kaos Reggio Emilia : Molitierno, Avellino, Tuli, Mello, Fits, Kaka, Timm, Garrido, Vinicius, Zanotto, Pulvirenti, Dudù Costa. All. Juanlu Alonso

Real Rieti : Garcia Pereira, Corsini, Caetano, Schininà, Rafinha, Romano, Joaozinho, Nicolodi, Paulinho, Betao, Esposito, Lupinella. All. Bellarte

Arbitri : Raffaelli (Treviso), Raimondi (Battipaglia), Mestieri (Finale Emilia)



LE ALTRE PARTITE

Came Dosson – Napoli 3-3

Luparense – Latina (stasera, ore 20.30)

Acqua&Sapone – Italservice Pesaro (stasera, ore 20)

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA