di Mattia Esposito

RIETI - Gli ultimi quaranta minuti della serie A PlanetWin365 sono tutti da vivere. Nel turno infrasettimanale dell’ultima giornata si decideranno infatti tutti gli accoppiamenti playoff, compreso l’avversario del Real Rieti, che intanto deve difendere il sesto posto in classifica contro la già salva Feldi Eboli (stasera, PalaMalfatti, ore 20.30).



Ad insidiare gli amarantocelesti in ottica sesto posto c’è l’Italservice Pesaro, che dopo essere guadagnato l’accesso alla Final Four di Coppa Della Divisione proprio a scapito del Real, proverà ad inserirsi anche al sesto posto in classifica. In caso di sconfitta del Real e contemporanea vittoria dei pesaresi sarebbero proprio loro a chiudere sesti, vista la differenza reti negli scontri diretti a loro favore. Basterà un pareggio quindi per essere sesti, anche se il Real dovrà fare a meno degli squalificati Corsini e Joaozinho.



Dall’altra parte la Feldi Eboli di Massimo Ronconi è già salva e proiettata alla prossima stagione, senza ulteriori obiettivi da perseguire. Ancora vivo il ricordo della partita di andata, quella segnata dal gol dell’anno di Jader Fornari, contribuendo ad una sconfitta che costò al Real la matematica eliminazione dalle final eight di Coppa Italia.



Decise già le otto squadre che parteciperanno ai playoff, con il Latina che chiuderà sicuramente ottavo ed il Napoli sicuramente quinto. Per quanto riguarda le zone basse invece Pescara retrocesso, Milano e Lazio invece ai playout.



Difficile fare tutti i calcoli per capire quale potrebbe essere l’avversario del Real nel primo turno, visto che si gioca Luparense-Came Dosson, importantissima per il Real, cosi come Kaos-Ic Futsal, con il Kaos che, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta della Came chiuderebbe al sesto posto, diventando cosi l’avversario del Real ai playoff. Con un pareggio contro la Luparense (partendo sempre dal presupposto che il Real faccia almeno un punto contro la Feldi), sarebbe invece la Came l’avversario nei quarti di finale.



Insomma, tutto ancora da scrivere: intanto il Real ha bisogno di strappare almeno un punto stasera e di ritrovare un successo che manca da due partite.



COSI' IN CAMPO

Real Rieti : Garcia Pereira, Rafinha, Esposito, Nicolodi, Schininà, Romano, Stentella, Paulinho, De Michelis, Betao, Caetano, Relandini, Lupinella. All. Bellarte

Feldi Eboli : Pasculli, Bertoni, Fornari, Pedotti, Caponigro, Giordano, Izzo, Dè, Arillo, Perri, Baron, Nigro. All. Ronconi

Arbitri : Marangi di Brindisi e Tessa di Barletta



PROGRAMMA GARE, XXVI GIORNATA

Axed Latina – Acqua&Sapone

Italservice Pesaro – Lazio

Kaos Reggio Emilia – Ic Futsal

Luparense – Came Dosson

Milano – Block Stem Cisternino

Pescara – Lollo Caffè Napoli 0-6



CLASSIFICA

Luparense 55

Acqua&Sapone 55

Came Dosson 53

Kaos Reggio Emilia 50

Lollo Caffè Napoli 47

Real Rieti 40

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Block Stem Cisternino, Feldi Eboli e Ic Futsal 24

Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



