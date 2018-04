di Mattia Esposito

RIETI - Semplicemente la partita più importante della stagione. Questa sera alle 20.45 (diretta su Real Rieti Channel e Npc Tv) il Real Rieti sarà di scena al PalaFiera di Pesaro per giocarsi l’accesso alle Final Four di Coppa Della Divisione. Sfida difficilissima per tanti motivi: il primo è ovviamente la forza dell’Italservice Pesaro, che ha tante frecce al proprio arco, ma anche perché si tratta di sfida secca da giocare in trasferta, in un PalaFiera che si preannuncia tutto esaurito.



Il Real dovrà resettare la partita contro il Cisternino e proiettarsi a quella che sarà una vera e propria battaglia, come dichiarato da Giuseppe Micoli, uno dei grandi ex della sfida di stasera. Servirà il Real visto per lunghi tratti del girone di ritorno, quello concreto e cinico, quello capace di lottare su ogni pallone e voglioso di portarsi a casa l’ultimo dei grandi obiettivi stagionali rimasti. Ci aspetta comunque una grande partita, tra due squadre con tante soluzioni offensive pronte a rispondersi colpo su colpo.



Maritime Augusta, Kaos Reggio Emilia e Luparense sono li che aspettano di conoscere la quarta ed ultima qualificata alle Final Four: che potrebbero riportare il Real nella fase finale di una competizione federale a due anni di distanza da quelle magiche notti di Winter Cup al PalaMalfatti.



«Speriamo di centrare la Final Four di Coppa della Divisione - afferma il patron Roberto Pietropaoli - che sarebbe un altro traguardo storico per la nostra società, mi auguro che la squadra si dimostri all’altezza della situazione».



COSI' IN CAMPO

Italservice Pesaro : Miraglia, Tonidandel, Tres, Manfroi, Marcelinho, Francini, Curri, Stringari, Cesaroni, Fortini, Jhons, Micoli. All. Ramiro Diaz

Real Rieti : Garcia Pereira, Nicolodi, Romano, Paulinho, Betao, Caetano, Schininà, Esposito, Joaozinho, Rafinha, Corsini, Lupinella, De Michelis. All. Bellarte

Arbitri : Pagano di Torre Annunziata e Palombi di Avezzano

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA