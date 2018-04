di Mattia Esposito

RIETI - Una sentenza clamorosa, che ribalta tutto e consegna nuovi scenari al campionato di serie A di futsal. La Terza Sezione della Corte Federale ha annullato la sentenza iniziale del “passaportopoli”, che aveva visto otto punti di penalizzazione al Kaos, tantissime squalifiche (tra le quali quella di Turmena, dato in prestito al Real) e diverse ammende. La notizia, arrivata pochi minuti fa, riconsegna quindi otto punti in classifica agli emiliani e cambia totalmente gli scenari di questo finale di stagione, anche per i possibili accoppiamenti ai playoff. Il Kaos, attualmente a quota 42, sale quindi a 50, a meno tre dalla Came Dosson terza. Il Kaos quindi potrebbe ancora arrivare terzo, questo nell’eventualità in cui la Came Dovesse perdere nell’ultima giornata contro la Luparense ed il Kaos battere un Ic Futsal già matematicamente salvo. Questo perché il Kaos ha vinto entrambe le gare in campionato contro la Came, ed ha quindi gli scontri diretti in suo favore. Questo si ripercuote sulla stagione del Real Rieti, che qualora dovesse chiudere il campionato al sesto posto (basta un pareggio con la Feldi Eboli all’ultima giornata, ndr), potrebbe quindi affrontare il Kaos. Insomma, ci aspetta un’ultima giornata cervellotica, con tanti incroci da capire e valutare. Una certezza però c’è: gli scenari della serie A sono quasi completamente cambiati.



CLASSIFICA

Acqua&Sapone e Luparense 55

Came Dosson 53

Kaos Reggio Emilia 50

Lollo Caffè Napoli 47

Real Rieti 40

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Block Stem Cisternino, Ic Futsal e Feldi Eboli 24

Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

Gioved├Č 19 Aprile 2018



