di Mattia Esposito

RIETI - Lo avevamo detto: quella contro il Cisternino poteva essere una partita insidiosa e così è stato. Si ferma la striscia aperta di dieci risultati utili consecutivi per il Real Rieti che esce sconfitto dal PalaWojtyla con il risultato finale di 6-4.



Brutto Real Rieti, questo va detto, ma merito ad un Cisternino che voleva fortemente questi tre punti per prendersi la salvezza matematica. Vittoria meritata per i pugliesi, che puniscono un Real decisamente poco cattivo e che ora, alla luce degli altri risultati, scivola al sesto posto in classifica.



Primo tempo sostanzialmente equilibrato, Real in vantaggio con Nicolodi, prima dei gol di Bruno e Eduardo che fanno chiudere il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa il Real non si scuote, ed il Cisternino allunga ancora. Bellarte si gioca la carta del portiere di movimento, ma il bilancio finale non sorride. I gol di Joaozinho, Romano e Schininà non bastano: i gol di Fabinho, Josiko (doppietta) e ancora Eduardo scrivono il definitivo 6-4.



Deluso il patron Roberto Pietropaoli a fine gara, soprattutto perché il Real visto oggi non si avvicina nel migliore dei modi alla sfida dei quarti di finale di Coppa Divisione contro l’Italservice Pesaro: «Questo non è il Real che voglio. Adesso parlerò con i giocatori e lo staff tecnico perché prestazioni cosi non sono ammesse e non escludo provvedimenti di ogni tipo. Se ci presentiamo ai playoff cosi sinceramente contro qualsiasi avversario siamo destinati a perdere».



Le gare della penultima giornata si sono giocate tutte in contemporanea, ed hanno decretato la salvezza matematica del Cisternino, il fatto che Milano e Lazio vanno ai playout e che il Real per il momento è sesto e forse chiuderà il campionato proprio cosi.



IL TABELLINO

Block Stem Cisternino : De Simone, Leggiero, Josiko, Fabinho, Eduardo, Punzi, Bruno, Sardella, Ferrara, Palmisano, Cardone, Sicilia. All. Giannandrea

Real Rieti : Garcia Pereira, Paulinho, Romano, Nicolodi, Rafinha, Esposito, Corsini, Schininà, Joaozinho, Betao, Caetano, Relandini. All. Bellarte

Arbitri : Tupone (Lanciano), Adilardi (Collegno), crono: De Lorenzo (Brindisi)

Marcatori : 13' p.t. Nicolodi (R), 14' Bruno (C), 19' Eduardo (C), 3' s.t. Josiko (C), 11' Joaozinho (R), 13' Eduardo (C), 14' Schininà (R), 17' Josiko (C), 18' Fabinho (C), 19' Romano (R)

Note . Ammoniti: Fabinho (C), Joaozinho (R), Bruno (C), De Simone (C), Leggiero (C).



RISULTATI, XXV GIORNATA

Acqua&Sapone - Pescara 6-0

Came Dosson - Italservice Pesaro 6-1

Feldi Eboli - Luparense 3-8

Ic Futsal - Axed Latina 4-1

Lazio - Kaos Reggio Emilia 0-3

Lollo Caffè Napoli - Milano 4-2



CLASSIFICA

Acqua&Sapone e Luparense 55

Came Dosson 53

Lollo Caffè Napoli 47

Kaos Reggio Emilia 42

Real Rieti 40

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Block Stem Cisternino, Ic Futsal e Feldi Eboli 24

Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA