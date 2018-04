di Mattia Esposito

RIETI - Tornare al successo dopo il pareggio beffa contro Napoli e difendere il quinto posto dagli assalti di Kaos e Pesaro. Oggi il Real Rieti affronta la sua ultima trasferta del campionato di serie A volando al PalaWojtyla di Martina Franca per affrontare la Block Stem Cisternino. I pugliesi cercano invece i tre punti che consegnerebbero la salvezza diretta, un aspetto che rende la sfida particolarmente insidiosa. Sono ben dieci però i risultati utili consecutivi messi a segno dal Real nel girone di ritorno, dove gli amarantocelesti hanno raccolto ben 24 punti, otto in più del girone di andata. A due giornate dal termine del campionato gli incroci ed i calcoli da fare sono tanti, anche perché forse il Kaos potrebbe recuperare qualche punto delle penalizzazione e il Pesaro continua a correre veloce. Cisternino e Feldi Eboli sono due avversari che almeno sulla carta sembrano avere qualcosa in meno, e l'unica speranza per chiudere il campionato quinti è fare bottino pieno in entrambe le gare. «MI aspetto che il Real giochi da Real - afferma il patron Roberto Pietropaoli - Senza fare calcoli, quelli li faremo alla fine».



Il Cisternino aveva iniziato questa stagione con una rosa molto competitiva, poi qualche problema societario ha portato la società a vendere alcuni pezzi pregiati come Micoli, De Matos e Paulinho, che si è accasato proprio al Real Rieti. Occhio però all'imprevedibilità di giocatori come Fabinho ed Josiko, che rappresentano i principali terminali offensivi di una squadra comunque equilibrata. Bellarte invece avrà tutta la rosa a disposizione, per una sfida comunque importante anche per capire se il Real riuscirà a dare una prova di forza, ma soprattutto per capire quale è il reale stato di forma della squadra a poche settimane dall'inizio dei playoff e a pochi giorni dalla sfida contro l'Italservice Pesaro per provare ad andare in Final Four di Coppa Divisione,che si giocheranno il 28 e 29 aprile al PalaBigi di Reggio Emilia. Il fischio di inizio della partita contro il Cisternino è fissato alle 18, con la gara che potrà essere seguita in diretta su NpcTv.



COSI' IN CAMPO

Cisternino : De Simone, Punzi, Bruno, Josiko, Fabinho, Ferrara, Leggiero, Sardella, Cardone, Eduardo, Sicilia, Caramia. All. Giannandrea

Real Rieti : Garcia Pereira, Paulinho, Joaozinho, Nicolodi, Rafinha, Esposito, Corsini, Schininà, Betao, Caetano, Romano, Lupinella. All. Bellarte

Arbitri : Tupone (Lanciano), Adilardi (Collegno)



ALTRE GARE, XXV GIORNATA

Acqua&Sapone - Pescara 6-0

Came Dosson - Italservice Pesaro

Feldi Eboli - Luparense

Ic Futsal - Axed Latina

Lazio - Kaos Reggio Emilia

Lollo Caffè Napoli - Milano



CLASSIFICA

Acqua&Sapone 55

Luparense 52

Came Dosson 50

Lollo Caffè Napoli 44

Real Rieti 40

Kaos Reggio Emilia 39

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Feldi Eboli 24

Block Stem Cisternino e Ic Futsal 21

Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA