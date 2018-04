di Mattia Esposito

RIETI - Una sfida comunque affascinante, ma che probabilmente perde molta della sua bellezza. La rinuncia al campionato arrivata ieri tramite un comunicato ufficiale da parte del Pescara rimescola e non poco le carte di questo campionato, a sole tre giornate dal termine della regular season. A farne le spese è anche il Real Rieti, che forse saluta definitivamente le speranze di quarto posto. Una vittoria stasera contro il Napoli porterebbe il distacco solamente ad un punto, ma proprio il Napoli, nelle ultime due giornate, dovrà affrontare prima Milano ultima in classifica, poi Pescara, una partita nella quale si vedrà assegnare tre punti “a tavolino”. Difficile quindi immaginare un sorpasso da parte del Real, che intanto potrebbe blindare il quinto posto in una partita che potrebbe ripetersi nel primo turno dei playoff.



Ci sarà comunque il pubblico delle grandi occasioni stasera (ore 20.45) al PalaMalfatti, per quella che è probabilmente la sfida clou di questa ventiquattresima giornata. Nonostante le assenze di Lolo Suazo, Patias e Jelovcic il Napoli ha tantissime soluzioni a disposizione, ma il Real visto in questo girone di ritorno ha tutte le carte in regola per portarsi a casa i tre punti ed allungare ancora la striscia di nove risultati utili consecutivi. Tornando al discorso Pescara e lotta quarto posto, pesano ancor di più i due punti persi al PalaRigopiano proprio contro i delfini, punti che avrebbero reso la sfida di oggi davvero decisiva.



Bellarte intanto ritrova Paulinho, che rientra dalla squalifica, e avrà tutta la rosa a disposizione: «Partita fondamentale per noi sia per vedere a che punto è la squadra quando ci avviciniamo alla fase calda della stagione, e anche per difendere il quinto posto, comunque importantissimo per noi».



COSI’ IN CAMPO

Real Rieti : 2 Paulinho, 3 Esposito, 4 Corsini, 8 Schininà, 11 Joaozinho, 12 Betao, 13 Caetano, 14 Romano, 20 Garcia Pereira, 21 Nicolodi, 15 Lupinella, 27 Rafinha. All. Bellarte.

Lollo Caffè Napoli : 1 Espindola, 2 Peric, 3 De Matos, 5 Ghiotti, 7 De Luca, 8 Duarte, 9 Patias, 11 Varriale, 13 Vavà, 17 Avolio, 19 Jelovcic, 21 Vallarelli. All. Polido.

Arbitri : Mazzone di Imola e Caprioli di Venosa.



LE GARE DELLA XXIV GIORNATA

Acqua&Sapone Unigross – Ic Futsal

Axed Latina – Lazio

Kaos Reggio Emilia – Came Dosson

Italservice Pesaro – Feldi Eboli

Luparense – Block Stem Cisternino

Milano – Pescara 6-0



CLASSIFICA

Came Dosson 50

Luparense e Acqua&Sapone 49

Lollo Caffè Napoli 43

Real Rieti 39

Kaos Reggio Emilia 36*

Italservice Pesaro 34

Pescara 31

Axed Latina 29

Feldi Eboli 24

Block Stem Cisternino e Ic Futsal 21

Lazio 16

Milano 13

* 8 punti di penalizzazione

