RIETI - Il Real Rieti ha lanciato ufficialmente la sua App. Ieri sera nella cornice dell'Asso Sporting Club società, giocatori, stampa e istituzioni, rappresntate dal consigliere Roberto Donati, hanno conosciuto il nuovo progetto amarantoceleste.A fare gli onori di casa il patron Roberto Pietropaoli: «Prima di tutto un grazie a Sergio Battisti ed a Roberto Donati, sono degli amici. Il mondo social non fa molto per me, però abbiamo capito che fare un passo del genere sarebbe stato importante, il Real Rieti deve crescere e andare avanti, faccio un invito alle altre squadre di serie A di fare altrettanto, il futsal deve crescere anche grazie a questo».Il gruppo social del Real, tramite Ramona Abati, ha poi spiegato il funzionamento dell'App, sulla quale sarà possibile trovare tutte le info delle squadre che fanno parte della famiglia Real: rosa, risultati, news e classifiche, oltre che i collegamenti ai vari profili Facebook, Instagram e YouTube. Proprio da qui parte il consigliere Donati: «Quando ho ricevuto l'invito non avevo dubbi sul fatto che questa iniziativa sarebbe stata una figata. Il Real è una famiglia che continua ad essere ambiziosa. Rieti è una città che vuole risultati importanti, avete una città che vi sosterrà fino alla morte».Lo spunto è poi utile per passare alla questione impianti ed obiettivi stagionali: «Il PalaMalfatti è e sarà sempre la nostra casa - ha detto Pietropaoli-, però sarebbe bello avere il PalaSojourner per evitare ancora una volta di essere costretti ad andare fuori per i grandi eventi, mi piacerebbe diventasse anche un centro utile alla nazionale. Obiettivi? Quest'anno c'è solo un obiettivo che dobbiamo rincorrere: lo Scudetto. Penso di aver scelto il meglio, dall'allenatore ai giocatori, non voglio mettere pressione ma è così, chi non se la sente può fare un passo indietro. Io voglio dimostrare che Rieti può vincere, che qui si può essere i primi, i migliori, quindi chi indossa questa maglia deve sentirsi tale».Come sempre un fiume in piena il patron, che coinvolge anche sua moglie, Antonella Cingolani: «Capisco che a qualcuno potrebbe spaventare questo modo di essere di Roberto, io lo conosco, e so che se queste parole vengono prese nel verso giusto devono rappresentare uno stimolo, lui è una persona buona».Concetti ribaditi con grande forza dal patron, forse destinati ad avere ripercussioni.