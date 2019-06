© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo scudetto si assegnerà in gara 5. L’Acqua&Sapone Unigross, in un PalaPizza gremito in ogni ordine di posto, batte per 4-2 l’Italservice Pesaro e proverà a centrare il bis tricolore tra le mura amiche del PalaRoma di Montesilvano.L’inizio di gara è contratto, con entrambe le squadre che sentono la tensione per l’altissima posta in palio. Sul finire della prima frazione arrivano le prime due reti dell’incontro: prima Jonas porta avanti gli abruzzesi, poi arriva l’immediato pareggio di Taborda.In avvio di secondo tempo è Lukaian a siglare il 2-1 dell’Acqua&Sapone. Pesaro non ci sta e attacca a testa bassa alla ricerca del nuovo pareggio, ma trova sulla sua strada un Mammarella letteralmente mostruoso: il numero uno azzurro riscatta l’opaca prestazione di gara 3 a suon di interventi degni di nota. Al 6’ Jonas in tap in infila il 3-1. A cinque dalla fine, con il punteggio che resta invariato, Colini decide di giocare la carta del portiere di movimento. Mossa che si rivela infruttuosa: Lima, con Salas portiere, chiude definitivamente il match realizzando il 4-1. Il 4-2 di Marcelinho è utile solo alle statistiche.Domenica alle 20.30 al PalaRoma, in diretta su SkySport, la “bella” che decreterà i campioni d’Italia 2018/19.