© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La finale scudetto inizia nel segno dei campioni d’Italia in carica dell’Acqua&Sapone Unigross. La formazione di Tino Perez, in un PalaRoma di Montesilvano vestito a festa, si impone per 7-2 sull’Italservice Pesaro, che in semifinale aveva estromesso il Real Rieti.Match dai due volti: primo tempo equilibrato, mentre nella seconda frazione hanno prevalso gli abruzzesi aiutati anche da un Mammarella in formato super.A sbloccare la gara al 10’ è Murilo: sull’1-0 le due squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa girandola di gol ed emozioni. L’Acqua&Sapone vola fino al 6-0 grazie alle reti Lukaian, De Oliveira, Avellino Lima e Calderolli. I marchigiani di Colini quando restano da giocare oltre dieci minuti tentano la carta del portiere di movimento e trovano due gol con la doppietta di Canal. Gol però utili solo alle statistiche, visto che Cuzzolino realizza il 7-2 e chiude l’incontro.Ore cresce l’attesa per gara 2: l’Acqua&Sapone vorrà confermare la grande dimostrazione di forza data nei primi quaranta minuti, mente Pesaro avrà il dente avvelenato e cercherà l’immediata rivincita per non arrivare con l’acqua alla gola al terzo atto.Appuntamento per sabato 1° giugno alle 18 , sempre al PalaRoma e in diretta su SkySport.