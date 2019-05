© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà l’Acqua&Sapone Unigross l’avversaria dell’Italservice Pesaro nella finale che assegnerà lo scudetto 2018/19: si gioca al meglio delle 5 gare con la prima sfida che è in calendario per sabato 1° giugno.Se i marchigiani avevano già risolto la pratica Real Rieti con un netto 3-0, gli abruzzesi hanno avuto bisogno di gara 4 per avere la meglio del Lollo Caffè Napoli. Sempre al PalaMangano di Scafati gli uomini di Tino Perez hanno colto il secondo successo consecutivo staccando il pass per l’ultima tappa della corsa verso il tricolore.Nel 4-2 finale decisiva la doppietta di Jonas, unita alle reti di De Oliveira e Lukaian. Per il Napoli inutili ai fini del risultato i gol degli ex Real Jesulito e De Luca.Sabato 1° giugno al PalaRoma di Montesilvano il primo atto di una sfida che metterà di fronte le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti la regular season.