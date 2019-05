© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Se da una parte del tabellone abbiamo già la prima finalista, il Pesaro, nell'altra semifinale l'Acqua&Sapone si è portata avanti contro il Napoli 2-1, in una serie dove comunque regna sostanziale equilibrio. Gara 3 è andata in scena ieri sera al PalaMangano di Scafati, dove il Napoli si è trasferito per giocare le due gare interne, che si era garantito espugnando il PalaRoma in gara 2.La formazione allenata da Tino Perez si è imposta 4-2 al termine di una partita combattuta: Napoli in vantaggio con il gol dell'ex Real Jesulito dopo 3 minuti, al 6' pareggio di un altro ex amarantoceleste, Calderoli, che fissa il punteggio sull'1-1. Prima dell'intervallo l'Acqua&Sapone piazza l'allungo con le firme di Avellino e De Oliveira, poi De Luca fissa il punteggio sul 2-3, con il quale le squadre vanno al riposo. Nella ripresa la partita è equilibrata, con il Napoli che crea qualche chance, poi ci prova con il portiere di movimento, anche se a spegnere le speranze dei partenopei è il gol di Gabriel Lima, che a un minuto e 10'' secondi dal termine fissa il punteggio sul definitivo 4-2 per gli abruzzesi.Domani alle 12.30, ancora al PalaMangano di Scafati, gara 4. Il Napoli deve vincere per andare alla bella, mentre in caso di successo L'Acqua &Sapone raggiungerà il Pesaro in finale, replicando quella che è stata anche la finale di Coppa italia. Anche ieri il Napoli ha dimostrato di essere vivo, e l' esito di gara 4 appare tutt'altro che scontato. L'Acqua&Sapone però può contare su una rosa lunghissima, che in partite così ravvicinate rappresenta indubbiamente un fattore.