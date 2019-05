© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ecco l’ultima semifinalista playoff che mancava all’appello. Saranno i campioni d’Italia in carica dell’Acqua&Sapone Unigross a contendere al Lollo Caffè Napoli un posto nella finalissima che metterà in palio il tricolore. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Real Rieti e Italservice Pesaro.Dopo aver perso inaspettatamente gara 1 gli uomini di Tino Perez hanno ribaltato la serie, prima espugnando il PalaJonio, e poi, ieri sera, vincendo la “bella” al PalaRoma di Montesilvano. Primi venti minuti sostanzialmente equilibrati con gli abruzzesi che hanno trovato il vantaggio dopo nove minuti di gioco grazie a capitan Murilo. Sull’1-0 le due formazioni sono andate negli spogliatoi. Nella ripresa l’Acqua&Sapone ha allungato sul 3-0, rete di De Oliveira e autogol di Crema, ma il Maritime nonostante l’espulsione di Guedes ha trovato il gol del 3-1 con l’ex Real Xuxa Zanchetta. Al 18’ però la rete di Ercolessi ha chiuso il discorso qualificazione. Napoli e Acqua&Sapone si affronteranno, in gara 1, sabato 11 maggio al PalaCercola.