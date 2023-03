Sabato 4 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Si torna a parlare di razzismo sui campi di calcio della provincia. L’ultimo episodio, domenica scorsa, al Comunale di Forano dove, per la prima giornata di ritorno del girone B di Prima categoria, si è disputata la partita tra i padroni di casa dell’Accademia Calcio Sabina e la capolista Monterotondo 1935. Al termine della gara - vinta 0-1, nel recupero dagli ospiti - l’allenatore del Monterotondo, Attilio Gregori, in passato portiere in serie A e B tra Roma, Verona e Genoa, si è reso protagonista di un brutto episodio. Il tecnico, espulso precedentemente dall’arbitro Nello Francesco Farina di Ostia Lido per espressione blasfema, dopo il triplice fischio, ha fatto ritorno verso gli spogliatoi dove, sotto gli occhi del direttore di gara, ha rivolto insulti razzisti verso il calciatore dell’Accademia Williams Lamin Bekai (nella foto), rischiando di far degenerare il post-gara.

Il commento. «Non c’è nulla, dopo quanto successo in campo, che possa giustificare un comportamento simile - spiega il tecnico dell’Accademia Calcio Sabina, Simone Scaricamazza. - La gara è stata bella, giocata a viso aperto dalle due squadre. A gara finita il loro mister, tornando verso il campo, invece di esultare come hanno fatto giustamente alcuni dei suoi ragazzi, ha deciso di prendersela con il nostro Williams, il tutto alla presenza dell’arbitro. “Willy” è un ragazzo intelligente e a modo, chiunque lo conosce sa che non creerebbe mai i presupposti per una lite o altro. Purtroppo è stato vittima di un deprecabile episodio che nulla ha a che fare con lo sport». Il direttore di gara ha assistito all’episodio, riportando tutto sul referto. Il Giudice Sportivo si è pronunciato, decretando una squalifica di dieci gare effettive per il tecnico del Monterotondo, in virtù dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola i comportamenti discriminatori. Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo: «Squalifica di dieci gare effettive per Gregori Attilio (Monterotondo 1935): allontanato per aver proferito espressione blasfema, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e rivolgeva ad un calciatore di colore della squadra avversaria espressione gravemente offensiva per motivi di razza provocando una situazione di tensione».