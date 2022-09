“Un’estate in cerca d’autore”: il 28 settembre appuntamento con Catena Fiorello

RIETI - Continua la rassegna “Un’estate in cerca d’autore”, ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rieti e dalla Biblioteca Paroniana e realizzata con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio.

Dopo l’annullamento dell’incontro con Marco Marsullo previsto per il giorno 26 settembre, a causa di un problema di salute dell’autore, è tutto pronto per la presentazione de “I cannoli di Marites”, di Catena Fiorello, in programma il 28 settembre prossimo.

Dapprima, in mattinata, si terrà l’incontro con i detenuti della Casa Circondariale di Rieti, poi, nel pomeriggio, alle ore 17,30, quello con la cittadinanza, presso la Sala Polifunzionale del Polo Culturale Santa Lucia, in largo Calcagnadoro.

Catena è una scrittrice effervescente e poliedrica, molto apprezzata da un vasto pubblico di lettori. Dopo il successo di "Cinque donne e un arancino", ecco il secondo volume della saga delle signore di Monte Pepe “I cannoli di Marites”, uscito a maggio 2022, per Giunti.



Diventate delle vere e proprie star, un gruppo di amiche si imbarcano in un nuovo entusiasmante progetto: Monte Pepe sta per trasformarsi nel "borgo della Poesia e dell'Incanto". Le cinque signore sono pronte ad accogliere una nuova amica, Marites, che viene da un paese lontano eppure rivela un singolare talento per uno dei dolci siciliani più amati: il cannolo.