RIETI - Una serie di episodi violenti che, a partire dagli ultimi giorni del 2017, hanno raggiunto l’apice il 29 aprile scorso quando, durante i festeggiamenti in piazza Cavour per la promozione del Rieti Calcio in serie C, a fermare il lancio di bottiglie da un appartamento affacciato sulla piazza fu il tempestivo intervento di un agente della Volante fuori servizio, insieme all’ausilio dei colleghi già impegnati nel controllo durante la festa. UNA LUNGA SCIA DI REATI Dal lancio delle bottiglie sono però scattate...