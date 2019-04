RIETI - I carabinieri della stazione di Montelibretti, che fanno capo alla compagnia di Monterotondo, hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 35enne residente a Fara in Sabina (Ri), il quale deve scontare una pena di quasi 2 anni per il reato di rapina. Il soggetto è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia. Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA