RIETI - Si è introdotto col volto travisato all’interno del supermarket Tigre di via Paolessi con un coltello in pugno. Dopo aver minacciato la cassiera si è fatto consegnare i contanti delle casse, qualche migliaio di euro e poi si è dileguato. Un blitz rapidissimo durato meno di 20 secondi. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere interne di videosorveglianza per risalire al colpevole. © RIPRODUZIONE RISERVATA