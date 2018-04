RIETI - Tentata rapina, donna arrestata e ai domiciliari.



A Passo Corese, nel pomeriggio di ieri, due pattuglie dei carabinieri della locale stazione sono intervenute dopo un'aggressione in un'abitazione.

Poco prima, una donna italiana di 29 anni, pluripregiudicata, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, dopo un’accesa discussione nata per futili motivi, aveva dapprima, fatto richieste sconsiderate di natura economica ai propri genitori ed in seguito al rifiuto degli stessi di accondiscendere alle assurde pretese di denaro, li aveva minacciati prima a parole passando poi alle vie di fatto.

Difatti, nell’alterco nato in precedenza, la donna si appropriava con violenza di una bottiglia di birra rinvenuta all’interno dell’abitazione nella quale era detenuta e dopo averla rotta contro un mobile, con i cocci taglienti minacciava il padre.

A questo punto, solo la pronta ed immediata reazione del genitore riusciva a scongiurare più gravi conseguenze e soprattutto che qualcuno, coinvolto nell’aggressione, potesse procurarsi lesioni.

Subito dopo aver disarmato la figlia, l’uomo richiedeva l’aiuto dei carabinieri. I militari, arrivati sul posto in pochissimi minuti dalla chiamata di emergenza, dopo aver bloccato definitivamente la ragazza, ricostruivano la vicenda ed a questo punto procedevano al suo arresto per la tentata rapina. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, veniva tradotta in carcere a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



