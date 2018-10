RIETI - Rapina al negozio di gioielleria all'interno di Conforama, al Nucleo Industriale. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio.



Da una prima ricostruzione, gli autori erano in quattro, incappucciati, con mazze da baseball, che hanno minacciato i presenti, rotto alcune vetrine e rubato gioielli e preziosi. Alcuni parlano anche di colpi di pistola sparati in aria a mo' di intimidazione, ma su questo punto non c'è alcuna conferma.



Sul posto è intervenuta la squadra Mobile e i carabinieri. L'auto con la quale sono fuggiti - una Fiat 500 L - è stata ritrovata a Villa Reatina, in una via di campagna, data alle fiamme.



Attivati posto di blocco ovunque.



SEGUONO AGGIORNAMENTI