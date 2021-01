RIETI - Rapina a mano armata in villa. Due persone che indossavano la (finta) pettorina della Guarda di finanza hanno fatto irruzione in un’abitazione in località Stallone nel comune di Fara Sabina. Sono riusciti a farsi aprire con la scusa di dover effettuare una perquisizione, ma una volta dentro è apparso subito chiaro l’intento dei due che hanno sfoderato la pistola e sono riusciti a portare via gioielli e contanti per una somma che, dalle prime verifiche non sarebbe inferiore ai 15 mila euro.

Fortunatamente non è stata usata violenza sui proprietari. Al momento dell'accaduto in casa c'erano tre persone. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Rieti insieme ai colleghi della compagnia di Poggio Mirteto.

Ultimo aggiornamento: 16:02

