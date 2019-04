RIETI - Rapina a mano armata nella notte nella stazione di servizio Ewa (ex Esso) lungo la superstrada Rieti-Terni. Un malvivente ha fatto irruzione all'interno del bar-tavola calda e, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare i contanti presenti in cassa. In quel momento in servizio c'erano due dipendenti: un uomo e una donna che poi hanno lanciato l'allarme. Il rapinatore, che ha agito da solo, si è poi allontanato a bordo di un'autovettura facendo perdere le proprie tracce. Indaga la polizia della questura di Rieti. Ultimo aggiornamento: 10:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA