Picchia e rapina la sua ex compagna davanti ai figli, denunciato dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà il reatino P.S., del 1989, resosi responsabile di una rapina in danno della sua ex compagna.

Nella giornata di domenica scorsa, 28 marzo, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, è intervenuta nell’immediata periferia del capoluogo reatino dove una donna, in strada, era stata picchiata dal suo ex compagno che, in quella circostanza, le aveva anche sottratto il proprio telefono cellulare.

Tutta la violenza perpetrata dall’uomo era stata effettuata in presenza dei loro figli minori, uno dei quali era ancora all’interno dell’autovettura con la quale lo stesso era fuggito dopo l’aggressione.

Gli Agenti della Squadra Volante dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, si sono messi immediatamente sulle tracce dell’uomo che è stato rintracciato successivamente da una delle pattuglie della Polizia di Stato presente sul territorio reatino che lo ha immediatamente bloccato.

L’uomo, che ha ammesso le sue responsabilità e riferito di aver gettato il telefono cellulare in una sterpaglia, danneggiandolo, è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di rapina configuratosi con il comportamento violento dell’uomo durante il furto del telefono cellulare.

