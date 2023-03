Giovedì 23 Marzo 2023, 09:45

RIETI - Enrica Gismondi ha la voce ancora tremante mentre racconta di quei terribili minuti, intorno alle 6.20, quando il rapinatore evaso dal carcere di Terni gli ha puntato un coltello, intimandogli di consegnargli i soldi della cassa. Ancora gli rimbombano in testa le parole di quell’uomo, piombato nel bar appena aperto non sapendo dove si trovasse e in che provincia fosse.



«Non ho niente da perdere dammi i soldi e stai zitta altrimenti ti pianto il coltello in testa». «Mi sono sentita un brivido addosso – racconta Enrica – ero sola quando quell’uomo mai visto prima è passato dietro il bancone. Ero spaventata e non immaginavo quale potesse essere la reazione del rapinatore se non avessi fatto ciò che mi chiedeva. Era armato. Lo spavento era tanto ma sono riuscita a restar calma, il pensiero è volato ai miei figli. Ho avuto paura per la prima volta nella mia vita di non rivederli. Poi è arrivato mio cognato ci siamo fatti forza mantenendo la lucidità in un momento difficile».

Enrica parla e la voce si distende, ricostruisce i passaggi di una vicenda che mai avrebbe pensato di vivere. «Poggio Mirteto - dice - è tranquilla, una cosa del genere non è mai accaduta. In un bar poi, a quell’ora. Quell’uomonon sapeva neppure dove fosse». Francesco D’Amico titolare dell’omonimo bar, appena avvisato si è precipitato sul posto. «Incredibile - dice - meno male che tutto si è risolto. Brava Enrica per essere rimasta in controllo, lucida e fredda in una circostanza davvero difficile».