Rieti, rapina e lesioni aggravate alla stazione: arrestato da polizia e carabinieri

RIETI - Aggressione e sparo alla stazione, arrestato da polizia e carabinieri un uomo di 40 anni algerino. Dopo quanto avvenuto nella serata di mercoledì alla stazione ferroviaria di Rieti, polizia e carabinieri hanno rinenuto vicino ai binari una pistola ad aria compressa e pallini di plastica.

L'uomo ha sparato a un altro uomo del Gambia. Per il secondo, ferite anche alla testa, ma anche per il primo, ferite guaribili in 4 giorni. Il quarantenne aveva anche sottratto il cellulare dell'uomo del Gambia e l'accusa è quindi anche di rapina. Dopo la fuga, è stato rintracciato e arrestato.

La lite sembra fosse iniziata per motivi legati alla vendita di sostanze stupefacenti.