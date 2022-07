Compie rapina in un centro commerciale, arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno arrestato un quarantasettenne del luogo, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti.

Il provvedimento scaturisce da sentenza di condanna dell’uomo, ritenuto responsabile di una rapina commessa nel giugno 2019 quando, in un centro commerciale di Santa Rufina di Cittaducale, con il volto coperto da una bandana e da un cappellino e armato di un cacciavite, si fece consegnare dalla cassiera circa 1.200 euro.

Le indagini immediatamente poste in essere dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale consentirono alla Procura della Repubblica di chiedere e ottenere, in breve tempo, per l’uomo, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre la sua complice finì agli arresti domiciliari.

Ora, a seguito di condanna passata in giudicato, l’uomo, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rieti dove sconterà la pena di un anno e due mesi di reclusione.