RIETI - Domenica 14 ottobre si svolgerà la pedalata non competitiva organizzata dalla H4F Sport



La H4F Sport è pronta per l’ultima fatica organizzativa della stagione 2018: la Randonèe Cammino di Francesco è una pedalata non competitiva aperta davvero a tutti, in quanto saranno messi a disposizione due percorsi, uno per bici da strada e un altro per le mountain bike. I tracciati sono aperti anche a tutti coloro che vogliono pedalare su una e-bike. Il percorso strada misura 113 km con 2000 metri di dislivello, mentre il tracciato mtb è lungo 73 km con 1600 metri di dislivello.



Il ritrovo degli atleti per formalizzare le operazioni di iscrizione e ritiro busta gara è fissato dalle ore 7:30 in Piazza Vittorio Emanuele II presso il bar Quattro Stagioni a Rieti. La partenza degli atleti è fissata dalle ore 8:00 alle 9:30.



Le strade del Cammino di San Francesco faranno da scenario per tutti coloro che vogliono avventurarsi in questa meravigliosa pedalata, senza l’assillo di dover pensare a una classifica finale. La Randonèe diventerà una sorta di pedalata gastronomica, in quanto verranno posizionati tanti ristori lungo il percorso, tutti a base di prodotti tipici del centro Italia.



Il pacco gara è riservato ai primi 150 iscritti. Le iscrizioni al costo di € 15,00 possono essere effettuate scaricando e compilando l’apposito modulo presente sul sito http://www.h4fsport.com/randonee-cammino-di-francesco/ , che poi dovrà essere rispedito insieme alla ricevuta del bonifico effettuato.

Le iscrizioni on line saranno aperte fino al giorno 12 Ottobre 2018, sarà possibile iscriversi sul posto al costo di € 20,00.



Saranno premiate la prime 10 squadre per numero di iscritti anche se i membri affronteranno percorsi diversi.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA