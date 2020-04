RIETI - «La mia è una presa di posizione di vicinanza soprattutto alla persona e a un certo mondo imprenditoriale». Maurizio Ramogoci, capogruppo Lega in consiglio comunale, spiega così il lancio sulla propria pagina Facebook dell’hashtag #iostocononorina. L’esponente del Carroccio si riferisce alla Domeniconi, assessore comunale alla Protezione civile, finita nella cronaca politica nazionale per il suo duro attacco al governo Conte, con altrettanta risposta del Partito democratico e del centrosinistra reatino.

«Ci tengo a precisare – spiega a Il Messaggero – che la mia non è voler far polemica con nessuno, non ce l’ho con chi l’ha attaccata, io sto con Onorina, innanzitutto perché lei è un assessore che rappresenta la Lega, qualche scivolone può capitare a chiunque, sto con lei soprattutto perché è in qualche modo si ritrova in quel mondo imprenditoriale colpito duramente dalla crisi».

Quali sono i settori in crisi lo spiega poi con un post sui social: «Sto Parlando di bar, ristoranti, barbieri e parrucchieri, centri estetici e altre attività che potrebbero alzare le saracinesche “da subito” con una gestione di deflusso dei cittadini senza creare assembramenti all’interno dell’attività stessa. Le difficoltà oggettive che troveranno, purtroppo, tutte le attività rimaste chiuse per il Coronavirus saranno il pagamento di fatture, tasse, bollette e affitti».

E conclude: «Mi domando se l’esecutivo che è al governo si sia mai posto queste domande perché, mio pensiero personale, dovrebbe annullare e non sospendere o spostare tali pagamenti».

Ultimo aggiornamento: 19:29

