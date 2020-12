Rieti, le attrattive e le risorse del Reatino in onda a Linea Verde su Rai Uno

RIETI - Splendida passerella su Rieti, la Sabina e le principali attrattive del territorio nel programma divulgativo in onda ora su Rai1 “Linea verde life”. Dalla torta Mimosa di Adelmo, all’aeroporto Ciuffelli, dal golf club “Centro Italia” agli allevamenti per passare poi alla produzione dell’oro verde sabino, la lavorazione dei formaggi, impianti intensivi fioristici e il suggestivo borgo di Farfa con la sua abbazia. Insomma non è mancato davvero nulla nel focus in compagnia della bella Daniela Ferolla e del giornalista Marcello Masi. Una puntata interamente dedicata al capoluogo sabino e che potrà essere rivista in streaming sul sito internet Raiplay. Dopo una partita a golf e un succulento pranzo presso il ristorante “Tavola d’Argento” (chef Marco Bartolomei), una visita all’imprenditrice agricola Silvia Micheli che in prossimità della riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile ha un impianto fioristico professionale per poi passare a Farfa e alla storia della sua abbazia senza dimenticare la raccolta delle olive e la produzione di olio tipica della Sabina. Poi un volo sui cieli reatini con decollo dall’aeroporto Ciuffelli per poi andare a visitare la nota formaggeria D’Ascenzo con un assaggio di ricotta calda appena sfornata. Infine il ghiotto appuntamento con la torteria “La minosa di Adelmo” per gustare la ricetta originale del celeberrimo dolce.

