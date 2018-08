di Alessandra Lancia

RIETI - Neanche il tempo di arrivare alla piazza di Accumoli e la sindaco di Roma Virginia Raggi é stata agganciata dalla signora Mirella Organtini, la stessa che pretese e ottenne che il premier Conte andasse a visitare anche le casette di sopra di Accumoli. “Conte c’è venuto, su da me, vieni su pure tu” ha detto alla Raggi che però ha preso tempo. Alla fine é scesa lei ad invitarla personalmente. “Qui non c’è niente, neanche un bar - si é lamentata Mirella - ci stiamo tutti a rimbambi’, compresa io”. Mica tanto: la sua sae sta diventando la casa delle...personalità in visita.

