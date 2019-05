© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo per il cantante reatino Raffaello Simeoni, vincitore del Premio Nazionale "Città di Loano" grazie all'album "Orfeo L'Incantastorie". Ennesimo titolo da aggiungere in bacheca per Simeoni, apprezzato dalla folta giuria di esperti della manifestazione ligure, che ha eletto "Orfeo L'Incantastorie" miglior album del 2018, con queste motivazioni: "Novello Orfeo con lo sguardo rivolto tanto al passato quanto al futuro, ci conduce con la sua voce e i suoi strumenti in un mondo popolare nuovo, abitato da creature e storie meravigliose".È dunque un reatino ad aggiudicarsi uno dei dieci premi riconosciuti in tutto il mondo per la musica popolare, un traguardo che senz'altro è motivo di orgoglio per tutta la città e l'intera Sabina, da sempre fonte d'ispirazione per Simeoni: »Ringrazio questo territorio per gli stimoli e le storie che gli appartengono - dichiara - e anche per il suo dialetto». È infatti proprio il dialetto reatino una delle costanti dell'intera carriera di Simeoni, che va dai Novalia, gruppo fondato nell'85, fino alle collaborazioni con Claudio Baglioni, Simone Cristicchi e il lungo percorso con l'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna."Orfeo L'Incantastorie" rispecchia in pieno le tendenze musicali del suo autore, che anche qui impiega strumenti e sonorità tipiche della tradizione non solo locale, prendendo spunto dalla mitologia e sottolineando l'importanza del viaggio e dell'incontro. È importante in questo senso anche la copertina dello stesso album, con riferimenti emblematici rispetto alle tematiche cantate nel disco, come il melograno, simbolo di unione tra i popoli grazie ai chicchi attaccati.Il premio di Loano è quindi chiaro sintomo dell'eccellente percorso artistico di Simeoni, che a breve tornerà in giro per il mondo con date in Tunisia e Paraguay, prima di approdare in Liguria per esibirsi nell'ambito della manifestazione il prossimo 23 luglio; appuntamenti a cui probabilmente si aggiungeranno concerti anche nella nostra provincia, nel corso della prossima estate.