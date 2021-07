Raffaella Carrà, anche Rieti la piange. E quel ricordo ad Amatrice dopo il sisma

Mercoledì 7 Luglio 2021, 18:20

RIETI - Ottobre 2019, Sala Stampa Rai, viale Mazzini. Si presenta il nuovo programma di Raffaella Carrà, l’evento è quello delle grandi occasioni, i giornalisti sono in fermento. E tra loro ci sono anch’io. Vado per capire, per fare domande, per osservare da vicino la “regina della tv”, quella che oggi tutta Italia piange dopo la scomparsa avvenuta lunedì scorso. Un cordoglio nazionale che non conosce né età né barriere, perchè la Carrà era una certezza nazionale, il simbolo di uno spettacolo gradevole e puro, mai volgare e mai ostentato. Ormai si vedeva poco, ma tutti sapevamo che c’era, e poi «dai, la Carrà si pensava fosse immortale». Non aveva nulla a che fare con Rieti, ma ieri in un centro commerciale cittadino due signore mormoravano «ma tu lo sapevi che stava male», come fosse una vicina di casa, una di famiglia alla quale portare un pensierino all’ospedale. Proprio come fece lei, quando subito dopo il terremoto arrivò ad Amatrice in sordina, con gli occhiali neri e un mazzo di fiori tra le braccia. Che non fosse come gli altri, e come la massa delle “altre” primedonne o presunte tali, lo si intuiva perfino da come camminava, disinvolta e perfettamente a proprio agio a quasi ottant’anni sui tacchi ricoperti d’argento. Strizzata nel leggins neri che erano quasi seconda pelle, aveva il fisico scolpito dalla danza di una ventenne, ma anche la risolta consapevolezza di non esserlo più. Un’età che non solo non disprezzava, ma sembrava piacerle molto. «Il direttore mi ha molto corteggiata per fare questo programma, ma io mi voglio riposare, ormai ho fatto il mio, lascio spazio alle altre», disse quasi intimidita in un posto in cui era stata qualche centinaia di volte e nel quale ci mancava poco la mettessero al posto del cavallo grigio del cortile. Stefano Coletta la convinse a girare una nuova serie di “A raccontae comincia tu”, ma lei acconsentì solo a patto di girare poche puntate, e per Rai3, «una rete più familiare e dimessa che oggi sento più adatta a me».

APPROFONDIMENTI ROMA Raffaella Carrà, il lungo addio: l'arrivo in... IL CICLONE Raffaella Carrà, la Spagna piange e rilancia i suoi show:... L'INTERVISTA Raffaella Carrà, Bob Sinclar: «Raffa, a far la...

Era stanca, la Raffaella nazionale, voleva solo godersi la pensione, i nipoti, viaggiare e mangiare come non aveva mai potuto fare. «Sono emiliana, mi piacciono i tortellini! Ma ero sempre a dieta ferrea, si facevano faticosissime prove dalla mattina alla sera, dei balletti, dei costumi. Sentivo su di me responsabilità importanti e non si poteva sbagliare: e io sono stata un soldatino». Un soldatino esile ma di ferro che sapeva fare tutto: cantare, recitare, ballare, presentare, essere sexy e impegnata, seria e leggera, ironica ma sempre credibile, con le piume di struzzo o gli abiti imbottiti di crinolina. Una che ha saputo intervistare Riccardo Muti e ballare con il dito di Alberto Sordi nell’ombelico in anni che consentivano molto meno, una che ha saputo camminare sul trash con le “carrambate” dei parenti tornati dall’Argentina e arrancare sul pavimento del Teatro delle Vittorie in una diretta da milioni di telespettatori per schivare le palpate intime di uno scatenato Roberto Benigni. Tutto senza perdere eleganza, e manco scompigliare l’impeccabile caschetto. Mai un plissè, un filo caduto, una paillettes cadente o un colpo della strega durante gli impossibili colpi di schiena dell’amore «da Trieste in giù». Ha attraversato epoche e mode, con la forza di una professionalità conquistata con sudore e fatica, con la potenza dell’umiltà insegnata da mamma e poi con il fascino di deliziose rughe che le incorniciavano il sorriso. Ridi sempre Raffaella, e lavora, salta e balla, ma con i piedi per terra. «Cosa fa la Carrà nel privato?», le chiese un giornalista. «Gioco coi nipoti, faccio la spesa, vado in bicicletta: quando lavoravo non si poteva fare manco quello, se ti rompevi una gamba erano guai. Oggi voglio fare le cose semplici, cucinare o giocare a carte con gli amici più stretti». Quelli pochi e veri, che l’hanno sempre protetta garantendole affetto e riservatezza, fino all’ultimo dei suoi giorni. No, nessuno pensava che la Carrà potesse morire. E se anche fosse caduto il mondo, lei si sarebbe spostata un po’ più in là.