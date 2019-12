Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Poggio Fidoni in lutto per la scomparsa di Raffaele Tramontano, storico dirigente sportivo e molto conosciuto sia nella frazione che in città. Tramontano ha lottato a lungo contro una malattia e si è spento nelle scorse ore all'età di 68 anni. Lascia la moglie Silvana e i suoi tre figli Federica, Eleonora e Gabriele, quest'ultimo calciatore sempre seguito dal padre nelle sue esperienze a Parma e in Umbria.In lutto ovviamente anche la società Spes Poggio Fidoni, per la quale Raffaele Tramontano aveva sempre rappresentato un punto di riferimento, come sottolineato anche dalle parole del dirigente Massimiliano Lattanzi: «Negli anni scorsi aveva ricoperto anche il ruolo di responsabile di settore giovanile e dirigente della società. Una persona ben voluta da tutti, socievole, in prima linea quando si trattava di organizzare eventi o iniziative - racconta Lattanzi - Abbiamo ricordi bellissimi insieme, lui era un punto di riferimento per tutti i ragazzi che sono passati per le giovanili, abbiamo trascorso insieme tanti anni e si è dimostrato sempre affidabile e disponibile. Da parte mia e di tutta la società Spes Poggio Fidoni vanno le condoglianze alla sua famiglia, a sua moglie ed i suoi figli, ci uniamo al cordoglio e gli saremo sempre accanto».I funerali si terranno domani, giovedì 12 dicembre, alle 15 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piani Poggio Fidoni.