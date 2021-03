Il Rieti ha scelto Raffaele Battisti: l'accordo nella notte, vinto il ballottaggio con Pezzotti che resta da vice

RIETI - Raffaele Battisti è il nuovo allenatore del Fc Rieti. Nella notte di ieri, 16 marzo, l'ok di Riccardo Curci all'operazione che riporterà l'ex centrocampista amarantoceleste sulla stessa panchina che tre stagioni fa lo vide ottenere la promozione in C nelle vesti di secondo a Carmine Parlato.



Per Battisti, che sembra aver superato anche le questioni burocratiche relative al suo tesseramento, avendo iniziato la stagione a Cantalice con la Juniores Regionale, si tratta di una prima volta assoluta dopo solo esperienze da assistente.

Per Lorenzo Pezzotti invece, nessuna promozione: resterà al suo posto ancora da vice allenatore, ma sono molteplici le perplessità su una scelta che di certo non rende merito a un uomo che già lo scorso anno in C, una volta esonerato Alberto Mariani, si rese disponibile a metterci la faccia ottenendo peraltro anche buoni risultati riscuotendo ampi consensi tra la tifoseria. Oggi l'annuncio ufficiale del binomio Battisti-Pezzotti e il primo allenamento al Gudini.

