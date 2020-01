RIETI - Primo allenamento di Anthony Raffa con la Zeus Energy Npc, orfana di Andrea Pastore. «Di Rieti ricordo la passione per il basket percepita quando l'ho affrontata da avversaria - dice il playmaker del New Jersey - Qualche compagno lo ricordo da avversario. Adesso full immersion per assimilare il più possibile ed essere pronti alla sfida di domenica prossima contro l'Orlandina».



