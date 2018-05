di Sabrina Vecchi

RIETI - Una giornata di festa “in musica” per Radiomondo. La storica radio reatina, unica emittente commerciale a carattere locale presente a Rieti e provincia, ha celebrato con una programmazione speciale il trentottesimo anno di attività. Dodici ore ininterrotte di diretta in cui con microfono e cuffie si sono alternati alla conduzione tutti gli speaker che hanno segnato la storia radiofonica di Radiomondo, i quali hanno accettato con gioia l'invito di tornare per un giorno dietro il mixer.



Partenza alle ore 7 di questa mattina con una finestra cantereccia sugli anni Ottanta, e poi di filato fino alle 20, sul filo dell’amarcord di ricordi e aneddoti legati a tanti anni trascorsi in radio. All’appuntamento non hanno voluto mancare i tanti radioascoltatori interventi con i loro affettuosi auguri. Era il lontano 1980 quando in via San Rufo 47, Piero Aguzzi ebbe l'idea di lanciare una nuova radio a Rieti : «eravamo in due, io ed Egidio Delfini che curava l'amministrazione. Siamo andati avanti per vent'anni, poi Egidio si è trasferito altrove e sono subentrati i miei figli, Pierluca e Pierpaolo».



Erano i tempi d'oro della radio, un periodo in cui tutti avevano l'ambizione di inforcare le cuffie, anni in cui Radiomondo ha tenuto a battesimo molti degli speaker più conosciuti di Rieti, che sono poi approdati a prestigiose emittenti. «E' giusto sia così, il ruolo delle radio locali è anche questo, fare da trampolino di lancio. Da noi sono passati tanti ragazzi seri, preparati e soprattutto appassionati di questo mestiere, sia speaker che cronisti. Non ho nascosto l'emozione di risentire in occasione di questo anniversario le loro voci sulle frequenze di Radiomondo dopo tanti anni».



Trentotto anni trascorsi a far compagnia ai reatini tra musica, informazione, divertimento, approfondimenti giornalistici, focus e servizi di utilità. Ancora oggi una realtà editoriale reatina ormai ancorata nel tessuto della città. Ad maiora, Radiomondo!





