© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una scampagnata fra amici all'insegna dell’Arte dell’Attore, quell'Arte che prima di tutto è mistero. Il tentativo è di creare un incontro molto lontano dagli spettacoli a cui siamo abituati ad assistere, cercando di rendere visibile tutto ciò di cui il tempo non riesce a cancellare la memoria.«In Racconti d’attore - spiega Tanteri - racconto come tutto è cominciato dalla ricerca. Con i miei compagni di avventura era chiaro che per fare ricerca avevamo bisogno di punti di riferimento. All'inizio queste coordinate erano di due tipi da un lato c’era il teatro tradizionale con le sue scuole e un insegnamento basato su nozioni quali il sentimento, l’immedesimazione, l’ispirazione, l’irraggiamento, l’interpretazione ecc. In poche parole un inventario di tutto ciò che è diffuso e con il quale è impossibile costruire una pratica di lavoro quotidiana. Dall'altro lato stava la letteratura , con le piece teatrali che senz' altro non potevano aiutare l’attore. L’incontro con l’Odin teatret determina la scelta di un metodo di ricerca, di un laboratorio permanente, per trasformare l’esperienza in qualcosa di tangibile. Durante questo incontro, renderò visibili alcuni aspetti invisibili allo spettatore del mio lavoro d’attore, raccontando incontri che hanno segnato il mio percorso di artista e di uomo».