Parte la raccolta degli oli esausti, 40 postazioni di raccolta a Rieti e nelle frazioni

RIETI - Parte su tutto il territorio comunale la raccolta degli oli esausti. A seguito dell’iniziativa proposta dall’assessore all’ambiente Claudio Valentini e dall’assessore alle attività produttive e VicesindacoDaniele Sinibaldi, con la conseguente individuazione, da parte degli uffici, del soggetto cui affidare il servizio di gestione e raccolta degli oli vegetali esausti, in questi giorni si è proceduto all’installazione dei raccoglitori, previsti in ben 40 postazioni dislocate su tutti i quartieri e nelle frazioni del territorio comunale.

«Un’ulteriore positiva innovazione per l’ambiente e per i cittadini – commentano l’assessore alle attività produttive Daniele Sinibaldi e l’assessore all’ambiente Claudio Valentini – La raccolta degli oli esausti mancava nel nostro territorio ed ora siamo riusciti ad introdurre anche questo ulteriore tassello nel contesto più generale del riciclo e della tutela dell’ambiente. Tra l’altro, mi piace sottolineare che, per l’olio vegetale esausto che i reatini conferiranno la ditta affidataria verserà poi un corrispettivo al Comune di Rieti il cui ricavato sarà destinato ad iniziativa a favore della Città. Invito tutti i reatini ad approfittare di questa opportunità, dimostrando di avere a cuore il nostro splendido ambiente e il bene della comunità».

Di seguito l’elenco delle postazioni di raccolta:

1. Via Tancia (da installare)

2. Viale Morroni (davanti Carrefour)

3. Parcheggio Centro Commerciale L’Aliante

4. Via Molino della Salce (davanti al Centro Commerciale Futura)

5. Via Di Fazio (nei pressi del Centro commerciale I Cubi)

6. Viale Matteucci (davanti al supermercato Tigre)

7. Piazza Poggio Moiano (davanti al supermercato Tigre)

8. Via del Terminillo (Ss4 Bis – davanti al supermercato Tigre)

9. Via Paolessi (nei pressi del supermercato Tigre)

10. Via Raccuini/Parco Comotti (nei pressi del supermercato Tigre)

11. Via Mercatanti (davanti al Centro Commerciale Perseo)

12. Via della Cavatella (Parcheggio esterno al supermercato LA Fornace)

13. Via Minervini (nei pressi del centro commerciale La Galleria)

14. Via E. Greco (nei pressi del supermercato Conad)

15. Via Salaria per l’Aquila (da installare)

16. Via Duprè Theseider/Piazzale Leoni

17. Via Troppa (nei pressi del supermercato Crai)

18. Via F.lli Cervi (nel parcheggio di fronte al centro sportivo Gudini)

19. Via Vaccarezza

20. Via De Felice

21. Via Santa Maria Assunta (Vazia, nei pressi della Chiesa)

22. Viale De Juliis (nei pressi dell’asilo nido)

23. Viale Fassini (davanti allo stadio di Rugby)

24. Via Tancia – Piani Poggio Fidoni (nei pressi della fermata Cotral)

25. Piazza Lago di Ventina

26. Largo dei Bersaglieri

27. Via Togliatti (nei pressi dell’ ISS Savoia)

28. Piazza Verdi – Lisciano

29. Via Malfatti – Madonna del Passo

30. Strada Regionale Salto-Cicolana – Casette

31. Via Liberati – San Giovanni Reatino (nei pressi fermata Cotral)

32. SS4 bis – Maglianello Basso (nei pressi fermata Cotral)

33. Piazzale Pian de Valli – Monte Terminillo

34. Via Piani – Piani S.Elia (incrocio Via Colle Sant’Antimo)

35. Via Chiesa Nuova – Chiesa Nuova (nei pressi fontana pubblica)

36. Via Veneto – Piè di Moggio (Piazza)

37. Via Pistignano – Castel San Benedetto (a fianco torre Enel)

38. Via A.M.Ricci

39. Viale Canali

40. Viale Maraini (nei pressi del distributore dell’acqua)