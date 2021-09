Inaugurata la mostra degli Artisti della Solidarietà, raccolta fondi per il recupero della Madonna di Sommati

Giovedì 2 Settembre 2021, 16:53

RIETI - Nell’ambito di Spazio Arte curato da Gianni Turina è stata inaugurata ieri sera la mostra degli Artisti della Solidarietà che con le 45 opere donate dagli artisti contribuirà alla raccolta fondi per il recupero della Madonna di Sommati di Amatrice gravemente danneggiata dal terremoto del 2016.

La mostra è stata realizzata su iniziativa del Lions Club Micigliano Terminillo e dell’Accademia Italiana del Peperoncino, delegazione di Rieti e con la convinta adesione di numerosi Lions Club della Sardegna, del Lazio e dell’Umbria che, attraverso il loro sostegno, proseguono nella grande missione di servizio verso i più bisognosi ed in questo caso a favore dell’arte.

In prima fila oltre al Lions Club Micigliano Terminillo si sono mobilitati i Lions Club reatini, Rieti Host, Rieti Varrone, Cittaducale ed ovviamente Amatrice. Le opere sono esposte presso i portici del Palazzo Municipale dove è possibile effettuare un’offerta su un apposito cartellino.

Al termine della Fiera verranno assegnate e consegnate le opere al maggiore offerente e la generosità degli artisti consentirà di contribuire alla raccolta fondi lanciata su piattaforma dall’Associazione Culturale "ARTE-MONDO" che si occupa di PROGETTI DI SOLIDARIETA’ atti a finanziare il recupero di opere d'Arte del nostro Paese.

Oltre all’acquisto delle opere sarà possibile contribuire attraverso il sito http://buonacausa.org/cause/amatrice (Sezione beni Culturali) e a richiesta su arte-mondo@hotmail.com, per bonifici di € 50.00 o € 100,00 il donatore riceverà una o tre serigrafie (99 copie autorizzate) firmate dall’autore e certificate dell’Associazione Culturale con importo fiscalmente deducibile. OBIETTIVO DELLA RACCOLTA € 40.260,00. Le donazioni potranno essere effettuate direttamente con bonifico bancario Iban: IT77 F020 0839 1520 0010 5817 178 (unicredit).

Attraverso l’impegno della prof.ssa Ileana Tozzi la Sovrintendenza delle Belle Arti ha commissionato il progetto di restauro della Madonna di Sommati di Amatrice che è esposto all’interno della mostra.

Il programma di Spazio Arte si è arricchito delle bellissime installazioni di sculture di Giuseppe Carta collocare nei giardini del Palazzo Prefettizio e presso il Chiostro di S. Agostino che nella loro preziosità ed eleganza forniscono uno scenario straordinario.

Ospite della Fiera il maestro Luigi Guardigli, già stampatore di Picasso e di alcuni dei più grandi artisti del 1900, che allestirà in piazza Vittorio Emanuele, insieme ad Enrico Di Sisto, un laboratorio di stampa calcografica con la dimostrazione dell’antico procedimento artistico.

Altro ospite, ormai affezionato alla manifestazione è il maestro Giuliano Ottaviani che si esibirà con delle performances e verrà omaggiato per i suoi 50 anni di carriera artistica. Appuntamento da non perdere quello di questa sera, giovedì 2 alle ore 18.30 presso il Chiostro di S. Agostino, dove si svolgerà il convegno “Ruolo socio-economico e nuove tendenze dell’Arte Contemporanea” - Relatori: Gianni Turina (pittore), Ileana Tozzi (storico d’arte), Giuseppe Carta (scultore), Ottavia Fusco Squitieri (attrice), Luigi Guardigli (incisore), Giuliano Ottaviani (scultore), condotto da Pierluca Aguzzi – Radio Mondo Rieti in Vetrina.

In questa occasione sarà possibile aprire un dibattito con gli artisti della solidarietà presenti e dei Lions Club che hanno fornito il loro sostegno alla mostra di solidarietà.