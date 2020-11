Raccolta alimentare in favore della mensa di Santa Chiara promossa dalla rete “Non sei solo”

RIETI - L'allarme povertà è ormai una realtà evidente anche nella nostra città ed è per fronteggiare questa esigenza, ulteriormente aggravata dall'emergenza coronavirus, che scende in campo la rete “Non sei solo” lanciando per sabato prossimo 7 novembre presso il centro commerciale “Perseo” una raccolta alimentare in favore della mensa “Santa Chiara”.

La struttura di volontariato, gestita dai secolari francescani - unica sul territorio a fornire un tale servizio - ha visto crescere in modo esponenziale, negli ultimi mesi, le persone bisognose di un pasto caldo arrivate fino a 120 giornaliere, oltre quelle già assistite a domicilio. Di qui la stringente necessità di rifornire la dispensa della mensa ed, in conseguenza, l'iniziativa della rete “Non sei solo” e del suo ente promotore “Colora l'arcobaleno” onlus che ha coinvolto il Lyons Club Rieti Host, che collaborerà fattivamente alla raccolta.

Impegno concreto ed operoso, dunque, di libere associazioni e liberi cittadini come anche di tanti giovani che si sono offerti concretamente per dare una mano nella raccolta, a dimostrazione che sono proprio iniziative come queste a risvegliare le coscienze e coinvolgere anche le nuove generazioni.

Appuntamento dunque per l'intera giornata di sabato al Perseo, dinanzi al supermercato Conad.

