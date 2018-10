Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È morto a Roma Quintilio Virgili. Pediatra di fama internazionale, era stato in servizio come primario nel reparto di neonatologia dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per decenni. Ricoverato una settimana fa in ospedale per una grave infezione, non ce l'ha fatta a superare l'ultima crisi.Avrebbe compiuto 90 anni a dicembre, originario di Vacone, aveva passato la sua carriera professionale a Roma e a Roccantica dove aveva messo su casa dopo il matrimonio con Ughetta Coccia (sorella del deputato Franco Coccia). Esercitava la sua professione tra Roma e la Sabina ed era una delle figure di riferimento per medici e pazienti nel mondo della Pediatria in Italia. Conosciutissimo ovunque in Sabina, al punto che sono davvero poche le famiglie che almeno una volta non hanno fatto visita al suo studio di Roccantica per i propri figli. Uomo di grande cultura e spessore umano e professionale. La notizia della morte del professor Virgili attivissimo fino alla fine, ha lasciato nello sconcerto totale migliaia di persone che in queste ore stanno inondando con messaggi di affetto, aneddoti e ricordi i social network.I funerali venerdì al cimitero di Roccantica alle 11.