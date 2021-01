Alla questura di Rieti arrivano sei nuovi agenti

RIETI - Sono arrivati oggi a Rieti nuovi Agenti della Polizia di Stato, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un ulteriore rinforzo dell’organico della Questura.

Il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, ha incontrato questa mattina i nuovi arrivati, dando loro il benvenuto in Questura.

Gli Agenti andranno a potenziare ulteriormente il controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati, in particolare di quelli maggiormente presenti in questa provincia come i furti in appartamento, lo spaccio di sostanze stupefacenti ed il controllo dell’immigrazione clandestina, nonché per la verifica del rispetto delle misure anti Covid-19.

Gli operatori della Polizia di Stato giunti in questa provincia, quattro originari di Rieti e con un ottimo bagaglio di esperienza professionale maturato nella Capitale e due, di prima nomina, che hanno da poco concluso il loro corso di formazione professionale, hanno espresso soddisfazione ed entusiasmo per la loro nuova sede di servizio.

