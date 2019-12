RIETI - Tempo di bilanci e di saluti in Questura. Questa mattina il questore Antonio Mannoni ha illustrato il bilancio consuntivo delle varie attività di polizia giudiziaria e amministrativa cogliendo l'occasione per un saluto ufficiale alla città di Rieti: «Una cittadina della quale mi sono innamorato e subito affezionato» .



Mannoni infatti domenica lascerà la guida della questura reatina che sarà affidata, già da lunedì, a Maria Luisa Di Lorenzo. Per il 2019 un anno intenso e serrato sotto il segno della prevenzione e della repressione ma anche del controllo del territorio, gestione dell'ordine pubblico e attività amministrative con 81 arresti, 353 denunce e 5 kg di sostanze stupefacenti sequestrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA