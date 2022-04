Maria Luisa Di Lorenzo s'insedia ad Arezzo: è il primo questore donna come lo era stato a Rieti

RIETI - «Vorrei combattere la violenza di genere, in particolare tra le mura domestiche». Così di Maria Luisa Di Lorenzo, nuovo questore di Arezzo, prima donna a ricoprire in città tale ruolo. Di Lorenzo arriva da Rieti, dove anche qui è stata la prima donna questore.

Doppia laurea in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, e in Scienza della pubblica amministrazione presso l'Università di Catania, Di Lorenzo, 59 anni, ha anche conseguito un master in gestione e sviluppo delle risorse umane alla Cesare Alfieri di Firenze, città dove ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto della questura per 15 anni.

«Credo che i temi forti siamo la lotta alla violenza di genere e il disagio giovanile. Su questi punti occorre concentrare il massimo sforzo» ha sottolineato ancora.